Calcio, Serie A: il Milan batte 3-1 la Roma a San Siro, Ibra sbaglia un rigore a tempo scaduto (Di giovedì 6 gennaio 2022) A San Siro il Milan rinsalda la seconda posizione in classifica piegando 3-1 la Roma di Mourinho. I rossoneri archiviano la pratica nel primo tempo grazie all’uno-due di Giroud e Junior Messias, ininfluente la realizzazione di Abraham prima dell’intervallo. Parte meglio il Milan che al terzo minuto sfiora il vantaggio con la gran botta da fuori di Theo Hernandez, Rui Patricio è attento e para nonostante la deviazione di Abraham. Sul tiro del francese l’arbitro Chiffi viene richiamato al VAR per un sospetto tocco di braccio della stesso centravanti giallorosso e dopo l’on field review assegna il penalty ammonendo l’inglese. Olivier Giroud sblocca la serata dal dischetto siglando con freddezza l’1-0. Trascorrono pochi minuti e il Milan raddoppia: pasticcio di Ibañez che regala palla a ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) A Sanilrinsalda la seconda posizione in classifica piegando 3-1 ladi Mourinho. I rossoneri archiviano la pratica nel primograzie all’uno-due di Giroud e Junior Messias, ininfluente la realizzazione di Abraham prima dell’intervallo. Parte meglio ilche al terzo minuto sfiora il vantaggio con la gran botta da fuori di Theo Hernandez, Rui Patricio è attento e para nonostante la deviazione di Abraham. Sul tiro del francese l’arbitro Chiffi viene richiamato al VAR per un sospetto tocco di braccio della stesso centravanti giallorosso e dopo l’on field review assegna il penalty ammonendo l’inglese. Olivier Giroud sblocca la serata dal dischetto siglando con freddezza l’1-0. Trascorrono pochi minuti e ilraddoppia: pasticcio di Ibañez che regala palla a ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - FBiasin : '#Insigne va in un calcio di serie B'. Sarà anche vero, ma vedendo come gestiscono le cose qui da noi non è che si perda moltissimo. - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - napolimagazine : SERIE A - Milan-Roma 3-1, i rossoneri si portano a -1 dall'Inter - apetrazzuolo : SERIE A - Milan-Roma 3-1, i rossoneri si portano a -1 dall'Inter -