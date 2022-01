Calcio: Mourinho, 'Rigore Abraham? Il Var ha voluto fare fenomeno, Chiffi senza personalità' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Il Rigore di Abraham? Se vuoi fare il fenomeno, chiama Chiffi, che non ha avuto la personalità. A San Siro contro il Milan, vai al monitor, noi siamo piccolini. Avevo capito fin dall'inizio. Ma non voglio nascondere che a livello tecnico abbiamo fatto una partita globalmente bassa". Così Josè Mourinho a Dazn dopo il ko con il Milan parlando del Rigore in apertura concesso la Milan per un fallo di mano di Abraham che non è chiaro. “Noi siamo dove la nostra qualità più gli episodi arbitrali ci portano ad essere. Siamo una squadra di media qualità e siamo lì. Se guardi il secondo gol e l'ultimo Rigore vedi i contrasti con l'avversario. Se vedi la partita ci sono tanti errori facili come quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Ildi? Se vuoiil, chiama, che non ha avuto la. A San Siro contro il Milan, vai al monitor, noi siamo piccolini. Avevo capito fin dall'inizio. Ma non voglio nascondere che a livello tecnico abbiamo fatto una partita globalmente bassa". Così Josèa Dazn dopo il ko con il Milan parlando delin apertura concesso la Milan per un fallo di mano diche non è chiaro. “Noi siamo dove la nostra qualità più gli episodi arbitrali ci portano ad essere. Siamo una squadra di media qualità e siamo lì. Se guardi il secondo gol e l'ultimovedi i contrasti con l'avversario. Se vedi la partita ci sono tanti errori facili come quello ...

