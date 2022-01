Cairo: «Non ha senso far giocare i Primavera. Bisogna salvaguardare il campionato ma anche il merito sportivo» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Bisogna salvaguardare il campionato, ma anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera: le nostre sono misure prese in fretta e furia. Queste le parole con cui Urbano Cairo, il presidente del Torino, ha voluto commentare all’Ansa il nuovo protocollo deciso dal Consiglio di Lega, che prevede – similmente a quanto prevede la Uefa – l’obbligo di scendere in campo se ci sono 13 giocatori disponibili, comprendendo nel computo i nati entro il 31 dicembre 2003, e quindi i Primavera. «Bisognerebbe guardare all’esempio della Premier League: i contagi in Inghilterra erano molto alti ma hanno salvaguardato il campionato e allo stesso tempo il merito ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022)il, mail. Non hafar: le nostre sono misure prese in fretta e furia. Queste le parole con cui Urbano, il presidente del Torino, ha voluto commentare all’Ansa il nuovo protocollo deciso dal Consiglio di Lega, che prevede – similmente a quanto prevede la Uefa – l’obbligo di scendere in campo se ci sono 13 giocatori disponibili, comprendendo nel computo i nati entro il 31 dicembre 2003, e quindi i. «Bisognerebbe guardare all’esempio della Premier League: i contagi in Inghilterra erano molto alti ma hanno salvaguardato ile allo stesso tempo il...

