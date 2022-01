Cagliari | contestazione dei tifosi verso Giulini | cori all’indirizzo del presidente

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Idelpresenti in trasferta al Ferraris per seguire la gara hanno contestato fortemente ilAnche in trasferta allo stadio Luigi Ferraris per il match tra Sampdoria erossoblù non ha risparmiato parole diilTommaso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Sampdoria di D'Aversa colpita e affondata in rimonta. Passo prezioso dei rossoblù per sperare nella salvezza. Buona la prima di Lovato, ininfluente l'assenza dei big Una Sampdoria in buona forma, r ...