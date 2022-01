Cade il tabù dell'obbligo del vaccino. Draghi tira dritto. Con fatica e irritazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non è un " whatever it takes " ma gli assomiglia molto. E se quello del virus non è un attacco speculativo come quello che nel 2012 mise sotto attacco l'euro, di sicuro serve ora come allora una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non è un " whatever it takes " ma gli assomiglia molto. E se quello del virus non è un attacco speculativo come quello che nel 2012 mise sotto attacco l'euro, di sicuro serve ora come allora una ...

Advertising

tajaliga : Quindi con la storia che per accedere al 2x1000 è necessario essere un partito, cade l'ultimo tabù e riusciranno a… - alesSarda2908 : RT @fabrizio19651: Bossoli, non opere di bene. Emendamento di Fratelli d'Italia. Armi, cade l’ultimo tabù: legalizzato il calibro 'parabel… - fabrizio19651 : Bossoli, non opere di bene. Emendamento di Fratelli d'Italia. Armi, cade l’ultimo tabù: legalizzato il calibro 'pa… - EgidioOnofrio : RT @HoaraBorselli: Il richiamo della Casta: SI degli iscritti al 2 per mille. Cade anche l’ultimo tabù dei finanziamenti. Ai grillini i sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade tabù Cade il tabù dell'obbligo del vaccino. Draghi tira dritto. Con fatica e irritazione E' stato chiaro. "I provvedimenti di oggi - ha spiegato Mario Draghi all'inizio della riunione del consiglio dei ministri - vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, al ...

Z CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE Dai quadri di scena di Antonio Rezza alla surreale verità di Scimone e Sframeli, da Z il teatro contemporaneo ... ... in catanese stretto, e affronta temi delicati: uno è l'omosessua - lità, l'altro il suo tabù. Lupo ... Allo stesso modo, in Shuma, un bambino cade in mare e tra le bolle invoca aiuto come fosse una ...

E' stato chiaro. "I provvedimenti di oggi - ha spiegato Mario Draghi all'inizio della riunione del consiglio dei ministri - vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, al ...... in catanese stretto, e affronta temi delicati: uno è l'omosessua - lità, l'altro il suo. Lupo ... Allo stesso modo, in Shuma, un bambinoin mare e tra le bolle invoca aiuto come fosse una ...