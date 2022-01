Busilacchi dai dem ad Articolo 1 e forse ritorno | ' Per lo stallo Pd serve più politica | avere due candidati non è un male'

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Gianluca, è contento per questo annunciatodi1 nell'alveo del Pd? 'Farei due premesse. La prima è che lanon si smette mai di fare, io sono ancora nella ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Busilacchi dai

corriereadriatico.it

Gianluca, è contento per questo annunciato ritorno di Articolo 1 nell'alveo del Pd? 'Farei due premesse. La prima è che la politica non si smette mai di fare, io sono ancora nella segreteria ...... poi la palombella di Presciutti5 metri all'incrocio opposto e Giorgetti che al centro gira ..., E. Novara, G. Lanzoni 1, A. Mellina Gottardo. All. Krekovic ANZIO WATERPOLIS: A. Antonini, ...