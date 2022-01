Buone notizie per Mancini: l’attaccante può essere convocato! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adesso è ufficiale, Joao Pedro può essere convocato da Roberto Mancini per giocare con la nazionale italiana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 4 gennaio la Fifa ha comunicato alla Figc di aver accettato la richiesta di cambio di federazione per l’attaccante del Cagliari. Joao Pedro, Cagliari Joao Pedro, 29 anni, aveva collezionato solo alcune presenze con l’under 17 del Brasile e da oggi potrà essere utile alla causa azzurra. Diventerà quindi il quarto italo-brasiliano nella rosa di Mancini, dopo Jorginho, Emerson Palmieri e Toloi. l’attaccante del Cagliari può essere un rinforzo fondamentale in vista dei playoff del prossimo marzo. In questa prima parte di stagione ha realizzato nove reti in diciannove presenze in Serie A, mentre nella scorsa è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adesso è ufficiale, Joao Pedro puòconvocato da Robertoper giocare con la nazionale italiana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 4 gennaio la Fifa ha comunicato alla Figc di aver accettato la richiesta di cambio di federazione perdel Cagliari. Joao Pedro, Cagliari Joao Pedro, 29 anni, aveva collezionato solo alcune presenze con l’under 17 del Brasile e da oggi potràutile alla causa azzurra. Diventerà quindi il quarto italo-brasiliano nella rosa di, dopo Jorginho, Emerson Palmieri e Toloi.del Cagliari puòun rinforzo fondamentale in vista dei playoff del prossimo marzo. In questa prima parte di stagione ha realizzato nove reti in diciannove presenze in Serie A, mentre nella scorsa è ...

