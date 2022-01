Brindisi al Fatto per la petizione farlocca

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Pare che alla redazione delquotidiano nelle ultime ore si sia brindato alla grande, non tanto per l’arrivo del nuovo anno, ma per una ragione ben più “impegnata”: lalanciata online da Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro contro i sogni quirinalizi (incubi per altri) di Silvio Berlusconi ha superato le 200 mila firme, entrando così – sottolinea ilcon innata modestia – “tra le prime 20 petizioni nella storia di Change.org, la piattaforma che la ospita”. Grandi festeggiamenti, dunque, per i risultati dalla“Berlusconi al Quirinale? No, grazie”. Bastano tre clic e si aderisce. Si inseriscono nome, cognome ed email e il gioco è. Non proprio lo Spid: si può aderire firmandosi persino come “Silvio Berlusconi”. Non esistono controlli e le adesioni, ...