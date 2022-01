Brigitte Bardot non si vaccinerà: “Allergica a prodotti chimici” (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'attrice Brigitte Bardot ha rivelato al magazine Gala che non si vaccinerà contro il Covid-19 perché "è Allergica a tutti i prodotti chimici". "Anche quando ho viaggiato verso l'Africa, mi sono rifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. I miei medici dell'epoca avevano redatto un certificato falso. Sono partita e tornata in piena forma" ha aggiunto.La Bardot ha detto di stare bene per essere una ottantenne nonostante un'artrosi alle anche che la costringe a camminare con le stampelle, ma "se sento una rumba, un cha-cha-cha, una canzone dei Gipsy Kings, o note di flamenco, mi viene voglia di muovermi". E ha concluso che "la morte, come la vecchiaia, prima o poi arriverà". Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'attriceha rivelato al magazine Gala che non sicontro il Covid-19 perché "èa tutti i". "Anche quando ho viaggiato verso l'Africa, mi sono rifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. I miei medici dell'epoca avevano redatto un certificato falso. Sono partita e tornata in piena forma" ha aggiunto.Laha detto di stare bene per essere una ottantenne nonostante un'artrosi alle anche che la costringe a camminare con le stampelle, ma "se sento una rumba, un cha-cha-cha, una canzone dei Gipsy Kings, o note di flamenco, mi viene voglia di muovermi". E ha concluso che "la morte, come la vecchiaia, prima o poi arriverà".

