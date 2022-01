Brigitte Bardot no vax convinta: «Mai fatto il vaccino, quando andai in Africa mi feci fare un certificato falso» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Brigitte Bardot no vax. A dichiararlo è la stessa attrice, 87enne, che ne ha parlato in un'intervista al magazine francese Gala. Una scelta ferrea che va contro l'aumento... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022)no vax. A dichiararlo è la stessa attrice, 87enne, che ne ha parlato in un'intervista al magazine francese Gala. Una scelta ferrea che va contro l'aumento...

Advertising

leone150872 : RT @AlessandroCere7: Brigitte Bardot non vuole essere vaccinata contro il Covid: ' Ho 87 anni, ma giuro non me li sento. La morte dovrà pa… - charlottabones : RT @MOSSYVIBES: brigitte bardot in la madrague - meribia51 : RT @AlessandroCere7: Brigitte Bardot non vuole essere vaccinata contro il Covid: ' Ho 87 anni, ma giuro non me li sento. La morte dovrà pa… - DanielaZini1 : RT @MassimoMalvest1: Anche Brigitte Bardot è dei nostri. Si rifiuta di fare il vaccino. - Scontrosadrya : RT @AlessandroCere7: Brigitte Bardot non vuole essere vaccinata contro il Covid: ' Ho 87 anni, ma giuro non me li sento. La morte dovrà pa… -