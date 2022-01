Branchetti chiude la querelle con Matano | «Mi ha telefonato | ha compreso che non abbiamo scippato alcun ospite»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Pomeriggio Cinque News Simonaha già detto la sua in merito alla sfuriata di ieri di Albertocontro Pomeriggio Cinque News (leggi qui), ma in diretta – difronte al suo pubblico – ha “rincarato” la questione. E così la puntata odierna della trasmissione pomeridiana di Canale 5 parte da quella che lei definisce una “piccola precisazione”. “Consentitemi di poter fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio che è accaduto ieri con La Vita in Diretta, con Alberto, di cui ho avuto il piacere di ricevere questa mattina una telefonata, il quale hache naturalmente non c’è stataa volontà di fare uno screzio a nessuno, di voler scippare. Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma ...