Borsa: tonfo in Asia con Tokyo, timori su possibile stretta Fed (Di giovedì 6 gennaio 2022) In deciso calo le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo in scia alla frenata di Wall Street con la Fed che ha messo in guardia su un possibile rialzo dei tassi "prima e a velocità maggiore" rispetto alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) In deciso calo le Borse die Pacifico conin scia alla frenata di Wall Street con la Fed che ha messo in guardia su unrialzo dei tassi "prima e a velocità maggiore" rispetto alle ...

Advertising

iconanews : Borsa: tonfo in Asia con Tokyo, timori su possibile stretta Fed - fisco24_info : Borsa: tonfo in Asia con Tokyo, timori su possibile stretta Fed: Tengono le Piazze cinesi. Europa attesa in flessio… - IlMattinoFoggia : #Iveco debutta col tonfo in Borsa, ma nessuna preoccupazione per gli stabilimenti da #Foggia a #Brescia - ruttodibosco : RT @norupies: Madonna che rabbia bigpharma: il 50% della popolazione attiva non si è autoavvelenata; le dosi scadono, l’Africa le rifiuta,… - MatteoGusberti : RT @sole24ore: Nuovo tonfo alla Borsa di Hong Kong per Evergrande, non rimborsa un bond -