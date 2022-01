Bolsonaro dimesso dall’ospedale | il ricovero | «Un gamberetto masticato male» – Il video

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente brasiliano, Jair, è statoVila Nova Star a San Paolo. Il leader era stato ricoverato lunedì tre gennaio per sospetta occlusione intestinale. «Grazie a tutti. Tutto posso per mezzo di colui che mi fortifica», ha scritto in tweet il presidente, pubblicando una foto che lo ritrae insieme ai medici che lo hanno curato, che questa volta hanno escluso la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico. Sarebbe l’ennesimo per il presidente, dopo i quattro già subiti in seguito alla coltellata di cuiè stato vittima durante la campagna elettorale del 2018. Poco prima di lasciare l’ospedale,ha tenuto una conferenza stampa, accompagnato dal suo medico di fiducia Antonio Macedo. Il problema sarebbe stato un...

Il presidente brasiliano, Jair, è statodall'ospedale Vila Nova Star a San Paolo. Il leader era stato ricoverato lunedì tre gennaio per sospetta occlusione intestinale. "Grazie a tutti. Tutto posso per mezzo di ...Il presidente brasiliano, Jair, stamani e' statodall'ospedale Vila Nova Star, a San Paolo, dove si trovava da due giorni per un'occlusione intestinale. Il leader di destra era stato ricoverato d'urgenza nelle ...Il Cantone dei Grigioni parteciperà all'OLMA 2022 in qualità di ospite d'onore. Si presenterà come luogo attrattivo dove trascorrere vacanze, vivere, studiare e lavorare. La fiera sangallese si terrà ...Il rientro a scuola dalle vacanze natalizie avrà luogo, come previsto, il 10 gennaio nei cantoni latini. È quanto indica in una nota odierna la Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della ...