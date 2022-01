Bollettino del 6 gennaio | superati per la prima volta i 200mila casi Vaia | “Fiducia nel nuovo antivirale”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Epifania regala un ennesimoCovid amaro. L’Italia ha un alto tasso di vaccinati e la variante Omicron è meno aggressiva sotto il profilo dello sviluppo della malattia. Ma con così tantila pressione sugli ospedali è destinata a salire a livelli critici. Ildel 6, rilasciato dal ministero della Salute, dà conto di 219.441 contagiati, 46.770 guariti e 198 morti a fronte di 1.138.310 tamponi analizzati; con il tasso di positività che è stato rilevato al 19,3 per cento (+2 rispetto a ieri). Per lasi sono superti icontagi. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione continua ad aumentare: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +463 (13.827 posti letto attualmente occupati), mentre ...

Superano i 200 mila i casi Covid nel Paese. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus - quasi due anni fa - sono stati registrati in Italia oltre 200mila casi in 24 ore. Dai datiministero della Salute si evidenzia una crescita dei contagi che raggiunge un numero record, in forte aumento rispetto ai 189.109, con 1.138.310 tamponi processati, e un tasso di positività che ...Il tasso di positività è dunque19,28% , in aumento rispetto al 17,3% di ieri (189.109 nuovi ... E' quanto emerge dal quotidianosul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero ...«Dai dati del Bollettino settimanale Dasoe del 6 gennaio si evince come la campagna vaccinale in Sicilia stia facendo registrare un’altissima percentuale ...Lo scenario del matematico Giovanni Sebastiani (Cnr), sulla base dell'attuale andamento dell'epidemia di Covid-19.