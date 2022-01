Biden | un anno fa attacco a democrazia Trump | vuole dividere l' America

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden: 'Oggi, un anno fa, la democrazia fu attaccata. La volontà del popolo finì sotto assalto. E la nostra costitu… - fattoquotidiano : Usa, un anno fa l’assalto al Congresso. Biden: “Non diventeremo un Paese che accetta la violenza politica come norm… - LaStampa : Biden all’attacco di Trump: “Un anno fa cercò di sovvertire la costituzione” - QPeriscopica : RT @ItaliaOggi: Usa, un anno fa l’attacco al Congresso. Biden: fu assalto alla democrazia - ispionline : Il 6 gennaio 2021 migliaia di sostenitori estremisti dell'ex presidente #Trump assaltano #CapitolHill. Un anno dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden anno

Undopo il tragico assalto a Capitol Hill, il presidente statunitense Joerivolge un discorso alla nazione proprio dal Congresso allora violato dalla furia dei sostenitori di Donald Trump. ...Ma, ha detto, 'la democrazia ha tenuto, il popolo ha resistito'. 'Non facciamo errori: questo ...solo quando è conveniente' I 'rivoltosi' che hanno assaltato il Congresso il 6 gennaio dell'...Ma, ha detto Biden, "la democrazia ha tenuto ... leggi solo quando è conveniente" I "rivoltosi" che hanno assaltato il Congresso il 6 gennaio dell'anno scorso "hanno tenuto un pugnale alla gola ...(Agenzia Vista) Washington, 06 gennaio 2022 'Per la prima volta nella storia un Presidente non ha accettato la sconfitta. Simili attacchi non ...