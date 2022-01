Biden | il discorso contro Trump | «Da lui una serie di menzogne | sua la responsabilità dell’assalto a Capitol Hill» La replica | maschera il suo fallimento

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti ha parlato al Congresso un anno dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, accusando direttamente l’allora presidente Donald: «Rimase a guardare mentre avvenivano fatti inauditi. Siamo in una battaglia tra democrazia e autocrazia: non l’ho voluta io, ma non mi tirerò indietro nel difendere l’America»

Gli Stati Uniti non diventeranno 'un Paese che accetta la violenza politica come norma'. Il presidente americano, Joe, punterà su questo concetto nelche terrà in occasione dell'anniversario dell' assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump , dopo la vittoria del candidato Dem alle ...Ma non ha mai una volta pronunciato il suo nome nel suoalla nazione.: 'Ha creato una rete di menzogne' 'La verità è che un ex presidente ha creato una rete di menzogne intorno alle ..."Fu un attacco alla democrazia, i veri patrioti sono gli americani che hanno votato. Per la prima volta è stata ostacolata la ...WASHINGTON D.C. - «Il 6 gennaio fu un'insurrezione armata e Donald Trump cercò di rovesciare elezioni libere, di sovvertire la costituzione e di fermare una trasferimento pacifico dei poteri attravers ...