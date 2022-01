Biden, il discorso contro Trump: «Da lui una serie di menzogne, sua la responsabilità dell’assalto a Capitol Hill». La replica: maschera il suo fallimento (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti ha parlato al Congresso un anno dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, accusando direttamente l’allora presidente Donald Trump: «Rimase a guardare mentre avvenivano fatti inauditi. Siamo in una battaglia tra democrazia e autocrazia: non l’ho voluta io, ma non mi tirerò indietro nel difendere l’America» Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente degli Stati Uniti ha parlato al Congresso un anno dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, accusando direttamente l’allora presidente Donald: «Rimase a guardare mentre avvenivano fatti inauditi. Siamo in una battaglia tra democrazia e autocrazia: non l’ho voluta io, ma non mi tirerò indietro nel difendere l’America»

Advertising

borghi_claudio : Sentito ora il discorso di #Biden. Uno dei migliori spot pro Trump mai fatti. - christianrocca : Finalmente, con un grande discorso per ricordare l’attacco al Congresso, Biden ha detto quello che bisognava dire t… - _Nico_Piro_ : Nell'anniversario del golpe o quasi del #6gennaio il presidente Biden si produce nel discorso forse più duro della… - VivianaSabrina8 : RT @_Nico_Piro_: In sintesi ricorda che quella contro la disinformazione è una battaglia per la democrazia. Ora mi chiedo, perchè (salvo al… - VivianaSabrina8 : RT @_Nico_Piro_: Nell'anniversario del golpe o quasi del #6gennaio il presidente Biden si produce nel discorso forse più duro della sua car… -