Biden a un anno dall’assalto a Capitol Hill accusa Trump | “Ha cercato di impedire un pacifico trasferimento dei poteri”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “Per la prima volta nella nostra storia un ex presidente non solo non ha accettato il risultato delle elezioni, ma ha anchediundeiha guardato dallo studio ovale per ora non facendo nulla. Era una insurrezione armata”. Così il presidente degli Usa Joe, riferendosi a Donald, nel suo discorso per commemorare il primo anniversario dell’assalto a. “La verità è che un ex presidente ha creato una rete di menzogne intorno alle elezioni del 2020” e ha “messo i suoi interessi sopra quelli del Paese”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.