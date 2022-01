Bernardeschi: “Siamo migliorati tanto, vogliamo farlo con il Napoli stasera!” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Federico Bernardeschi è stato intervistato ai microfoni di DAZN durante il pre partita Juventus Napoli, partita importante per entrambe le formazioni. L’esterno classe ’94 ha sottolineato quanto sia difficile tornare a giocare a pieno regime dopo uno stop così lungo e ha posto l’accento sul netto miglioramento della Juventus a partire da novembre. Questo miglioramento, secondo Berna, è dovuto a una ritrovata intesa nel gruppo, ingrediente fondamentale per raggiungere grandi risultati. Queste le parole del bianconero: “Siamo stati bravi durante la settimana a prepararci ad isolarci dall’esterno. Siamo professionisti in fin dei conti ed è questo che Siamo tenuti a fare. Siamo qui per giocare e stasera giochiamo. “Da novembre c’è stato un netto cambio di passo, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Federicoè stato intervistato ai microfoni di DAZN durante il pre partita Juventus, partita importante per entrambe le formazioni. L’esterno classe ’94 ha sottolineato quanto sia difficile tornare a giocare a pieno regime dopo uno stop così lungo e ha posto l’accento sul netto miglioramento della Juventus a partire da novembre. Questo miglioramento, secondo Berna, è dovuto a una ritrovata intesa nel gruppo, ingrediente fondamentale per raggiungere grandi risultati. Queste le parole del bianconero: “stati bravi durante la settimana a prepararci ad isolarci dall’esterno.professionisti in fin dei conti ed è questo chetenuti a fare.qui per giocare e stasera giochiamo. “Da novembre c’è stato un netto cambio di passo, ...

Advertising

olivar : RT @salpaladino: Rugani, Alex Sandro, Rabiot e Bernardeschi contemporaneamente… quelli messi male siamo noi. Forza Juve - Zebratus : RT @ilbianconerocom: Bernardeschi: 'Ci siamo isolati per preparare la partita, siamo professionisti' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: BERNARDESCHI A DAZN: 'Ci siamo isolati da tutto per preparare questa grande partita. Spero in un glorioso 2002 per me, l… - Fprime86 : RT @salpaladino: Rugani, Alex Sandro, Rabiot e Bernardeschi contemporaneamente… quelli messi male siamo noi. Forza Juve - Giusepp00699032 : RT @ilbianconerocom: Bernardeschi: 'Ci siamo isolati per preparare la partita, siamo professionisti' -