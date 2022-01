Benedetta Parodi | la figlia Matilde Caressa | la figlia lascia tutti a bocca aperta | “Adesso dobbiamo …”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Molti sicuramente avranno già sentito parlare di lei mentre invece altri no. Stiamo nello specifico parlando diovvero la giovanedella conduttrice televisiva e scrittrice italianae del giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano Fabio.La ragazza proprio recentemente ha rito una lunga intervista al settimanale Chi rivelando quello che è il suo grande desiderio. Il sogno di, ladiciottenne die Fabio, nonostante la giovanissima età ha le idee abbastanza ...

Advertising

gafrake : @FianteAlighieri Benedetta Parodi FA SCHIFO - FianteAlighieri : @gafrake Se mi piaceva o meno Benedetta Parodi - gafrake : @FianteAlighieri Grande fian che ne pensi di benedetta parodi ?? - Weasel_176 : @KingofEvils0308 sei la perfetta via di mezzo tra Benedetta Parodi e Milo Cotogno: perfezione. - MarcoStac : +1 (benedetta parodi, pensaci) -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi

Elle

Caressa racconta di mammae che desidera diventare una cantante e sta lavorando al suo primo ...Matilde , la figlia 19enne die Fabio Caressa , sogna un futuro da rockstar . La bella 19enne lo confessa senza alcun timore nella sua prima intervista rilasciata sulle pagine di Chi. Decisa, sorridente, Matilde ...La figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, Matilde, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Chi. Ecco le sue parole ...Sono una persona molto decisa. So cosa voglio e tendo a fare tutto il possibile per ottenerlo. Non ho mai avuto piani B, voglio fare la cantante e basta. Sto studiando duramente perché i miei genitori ...