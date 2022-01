Belgrado ha chiesto spiegazioni ufficiali all' Australia sul respingimento di Djokovic

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belgrado chiesto

Il governo diha convocato l'ambasciatore australiano per ottenere chiarimenti sul caso del suo campione Djokovic che era atterrato a Tullamarine " l'aeroporto internazionale di Melbourne " la notte scorsa ...... quando la dogana del Tullamarine ha aperto il file con la documentazione inviata da. Al ... La dogana di Melbourne ha contattato il governo dello Stato di Victoria: "Ci hannose ...Novak Djokovic si trova in un hotel di Melbourne, messo in isolamento dopo l’annullamento del suo visto per entrare in Australia in seguito ...Il governo di Belgrado ha convocato l’ambasciatore australiano per ottenere chiarimenti sul caso del suo campione Djokovic che era atterrato a Tullamarine – l’aeroporto internazionale di Melbourne – l ...