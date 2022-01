Befana con Grantchester 6 al via su Giallo, trama e promo dei primi due episodi in onda il 6 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel giorno della Befana debutta Grantchester 6 su Giallo, coi nuovi episodi in prima visione: si tratta della sesta stagione della serie poliziesca inglese, adattata per la tv da Daisy Coulam a partire dalla collana di romanzi polizieschi The Grantchester Mysteries di James Runcie. Grantchester 6 rappresenta la prima proposta dell’anno in anteprima assoluta per Giallo, che apre così la stagione invernale dopo un periodo di repliche durante le festività natalizie. Grantchester 6 è la seconda stagione della serie di ITV col nuovo protagonista Tom Brittney. Il poliziesco in costume, ambientato nel villaggio omonimo del Cambridgeshire negli anni Cinquanta, ha visto infatti un cambio al vertice del cast nella quinta stagione, quando ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel giorno delladebutta6 su, coi nuoviin prima visione: si tratta della sesta stagione della serie poliziesca inglese, adattata per la tv da Daisy Coulam a partire dalla collana di romanzi polizieschi TheMysteries di James Runcie.6 rappresenta la prima proposta dell’anno in anteprima assoluta per, che apre così la stagione invernale dopo un periodo di repliche durante le festività natalizie.6 è la secstagione della serie di ITV col nuovo protagonista Tom Brittney. Il poliziesco in costume, ambientato nel villaggio omonimo del Cambridgeshire negli anni Cinquanta, ha visto infatti un cambio al vertice del cast nella quinta stagione, quando ...

