Beautiful anticipazioni | Hope cade nella trappola di Thomas

Leggi su formatonews

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa succedenuova puntata per quanto riguarda la soap opera americana super amata. Anche oggi, 6 gennaio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con la soap opera. Cerchiamo di capire insieme che cosa succederà alla bellache forse è stata un po’ troppo ingenua con. LEGGI ANCHE —> Un posto al sole: Riccardo è disperatissimo Iniziamo con il dire che anche se in passatosi è comportato in modo davvero particolare sembra non abbia scalfito la fiducia che hanel giovane Forrester.diPer questo motivo ha deciso di farlo entraresquadra dei suoi stilisti e ...