Battlestar Galactica | Il nuovo film e la nuova serie in un universo condiviso | parola di Simon Kinberg

Simon Kinberg ha fornito agli spettatori un aggiornamento sullo stato del film diche sta realizzando per Universal. A quanto pare, il film e la nuova serie apparterranno al medesimo universo condiviso! Nel corso di un'intervista con Steve Weintraub di Collider,...LEGGI: La nuova uniforme della Space Force americana ricorda quella diLEGGI: Space Force: iniziate le riprese della seconda stagione, i protagonisti condividono un video e ...More than two years have gone by since it was announced that Mr. Robot creator Sam Esmail will be overseeing a new update of the sci-fi series Battlestar Galactica for the Peacock streaming service, ...Perhaps you've heard about the "Battlestar Galactica" movie and new TV series? Well, it appears that they're going to share a universe. That's good news for fans, but not that surprising in a world ...