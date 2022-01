“Basta, fa schifo!”: Francesco Borgonovo perde il controllo, nuovo scontro violento in diretta [VIDEO] (Di giovedì 6 gennaio 2022) Francesco Borgonovo rompe gli argini e sbotta in un’eclatante denuncia nello studio Mediaset di “Zona Bianca”. Francesco Borgonovo (fonte twitter)La giornata di ieri, 5 gennaio 2022, è stata una data storica per molti cittadini italiani. Il Governo si è infatti riunito in una cabina di regia in cui son state vagliate e adottate nuove decisioni in merito alla gestione pandemica. La più clamorosa è stata senz’altro la coercizione ad effettuare il vaccino per la fascia degli over-50, oltre che l’estensione del super-green pass a ulteriori categorie di lavoratori. Il decreto legge emanato da poche ore limita anche l’accesso a diversi luoghi pubblici e privati ai cittadini privi di green-pass base, come ad esempio banche, poste e centri commerciali. Gli studi televisivi si sono ovviamente popolati di politici e giornalisti, ... Leggi su specialmag (Di giovedì 6 gennaio 2022)rompe gli argini e sbotta in un’eclatante denuncia nello studio Mediaset di “Zona Bianca”.(fonte twitter)La giornata di ieri, 5 gennaio 2022, è stata una data storica per molti cittadini italiani. Il Governo si è infatti riunito in una cabina di regia in cui son state vagliate e adottate nuove decisioni in merito alla gestione pandemica. La più clamorosa è stata senz’altro la coercizione ad effettuare il vaccino per la fascia degli over-50, oltre che l’estensione del super-green pass a ulteriori categorie di lavoratori. Il decreto legge emanato da poche ore limita anche l’accesso a diversi luoghi pubblici e privati ai cittadini privi di green-pass base, come ad esempio banche, poste e centri commerciali. Gli studi televisivi si sono ovviamente popolati di politici e giornalisti, ...

Advertising

fegatospappola : Aureliano al var... Non è bastato quello he ci ha fatto a Venezia!!! Grande l' @AIA_it che ce lo rimanda impeccabil… - FratHarry69 : @ONLXANG3L NO CHE SCHIFO BASTA - XX83106877 : Io sperando con tutto il cuore che Katia domani esca o causa squalifica oppure si renda conto dello schifo ed esca… - cia99000 : RT @thenightwe2met: anche quest'anno niente calza ennesima conferma che crescere fa schifo basta la soglia d'età pure per i dolci mi sembra… - miperdoinshawn : @TENVERIFESEA so che non serve niente detto da me MA NON ERA COLPA TUA, la gente che fa bullismo fa schifo e non ha… -