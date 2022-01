Bassetti: “L’obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50 è una soluzione intelligente” (Di giovedì 6 gennaio 2022) GENOVA – “L’obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50 è una soluzione intelligente. Sarebbe stato più utile questa estate, ora è un po’ tardi, ma meglio tardi che mai”. Lo dice all’Agi l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in relazione al dl Covid varato ieri dal governo Draghi. “Io credo che ormai l’ondata Omicron è partita, ma per il futuro sarà importante comunque. Perchè dovremmo continuare a vaccinarci”, aggiunge Bassetti. “Oggi abbiamo fatto oltre 180mila contagi e in due mesi, se i ritmi sono questi, arriveremo a 12 milioni di contagiati – prosegue – e questi sono solo quelli accertati da tampone”. La nuova variante ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) GENOVA – “delper gli50 è una. Sarebbe stato più utile questa estate, ora è un po’ tardi, ma meglio tardi che mai”. Lo dice all’Agi l’infettivologo Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in relazione al dlvarato ieri dal gno Draghi. “Io credo che ormai l’ondata Omicron è partita, ma per il futuro sarà importante comunque. Perchè dovremmo continuare a vaccinarci”, aggiunge. “Oggi abbiamo fatto oltre 180mila contagi e in due mesi, se i ritmi sono questi, arriveremo a 12 milioni di contagiati – prosegue – e questi sono solo quelli accertati da tampone”. La nuova variante ...

Advertising

peppe76199232 : RT @an_paci: Persino lui se n’è accorto! “Siamo all’improvvisazione. L’obbligo agli over 50 non si può imporre senza una revisione del con… - S_Wandemberg : RT @ChanceGardiner: Crisanti: «Siamo all’improvvisazione. L’obbligo agli over 50 non si può imporre senza la revisione del consenso informa… - Lopinionista : Bassetti: 'L’obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50 è una soluzione intelligente' - gecla5 : RT @Surfiniae: 'E' una follia incostituzionale'. Furia #Crisanti contro l'obbligo vaccinale - FabioVaio : RT @sconnesso_: 'E' una follia incostituzionale'. Furia #Crisanti contro l'obbligo vaccinale «Siamo all’improvvisazione. L’ #ObbligoVacci… -