Basket, Serie A1 2021/2022: rinviata Brescia-Pesaro, ospiti in quarantena (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Covid-19 continua a colpire il Basket italiano: rinviata Brescia-Pesaro. La LegaBasket ha deciso di rinviare la sfida Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma domenica 9 gennaio e valida per la quindicesima giornata di andata del campionato di Serie A 2021/2022. La decisione arriva “preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’Asur Marche che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Carpegna Prosciutto Pesaro, lo ha posto in isolamento e quarantena“. Nei prossimi giorni si deciderà la data per il recupero della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Covid-19 continua a colpire ilitaliano:. La Legaha deciso di rinviare la sfida Germani-Carpegna Prosciutto, in programma domenica 9 gennaio e valida per la quindicesima giornata di andata del campionato di. La decisione arriva “preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’Asur Marche che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Carpegna Prosciutto, lo ha posto in isolamento e“. Nei prossimi giorni si deciderà la data per il recupero della partita. SportFace.

