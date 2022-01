Basket, Serie A: Brescia-Pesaro, ufficializzato il rinvio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Come aveva già sostanzialmente ufficializzato il presidente della VL Pesaro, Ario Costa, la partita tra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto prevista originariamente per domenica è stata rinviata. Fatale il blocco da parte dell’autorità sanitaria marchigiana imposto alla squadra biancorossa. C’è un’altra sfida che, in tempi brevi, potrebbe subire il provvedimento ufficiale di rinvio: è quella tra Brindisi e Napoli, funestata dai dieci casi Covid presenti nella formazione pugliese. Quel che spera la LBA è che, visto il monte rinvii che si è dovuto gestire, è che ci si limiti soltanto a queste situazioni in merito alla 15a giornata. Basket: Pesaro bloccata dall’ATS. Non si gioca la partita con Brescia Segnali preoccupanti giungono però da Trento: è giunto un terzo caso ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Come aveva già sostanzialmenteil presidente della VL, Ario Costa, la partita tra Germanie Carpegna Prosciutto prevista originariamente per domenica è stata rinviata. Fatale il blocco da parte dell’autorità sanitaria marchigiana imposto alla squadra biancorossa. C’è un’altra sfida che, in tempi brevi, potrebbe subire il provvedimento ufficiale di: è quella tra Brindisi e Napoli, funestata dai dieci casi Covid presenti nella formazione pugliese. Quel che spera la LBA è che, visto il monte rinvii che si è dovuto gestire, è che ci si limiti soltanto a queste situazioni in merito alla 15a giornata.bloccata dall’ATS. Non si gioca la partita conSegnali preoccupanti giungono però da Trento: è giunto un terzo caso ...

Advertising

OA_Sport : Basket: ufficiale il rinvio di Brescia-Pesaro - Flamer2k1 : @Nituzzo Wooooow quindi ci credeva davvero nel basket peccato che mo sta in serie Z afghana - basketinside360 : Basket in Carrozzina - Serie A e B pronte a ripartire - - Gab_Tai20 : @MilanNewsit 3 positivi?!? Non erano 5?!? Va beh tanto in questa serie Asl decidono come vogliono…il basket a Milan… - MatPap2 : @PierangeloRiga1 Una stessa Asl blocca una squadra 2 settimane fa con5positivi, Asl blocca Una squadra di Basket, A… -