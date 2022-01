Basket femminile | terzo rinvio per la 15a giornata | salta Sassari-San Martino di Lupari

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Diventano tre le partite rinviate nel campionato di Serie A1 per quanto concerne la quindicesima. A Faenza-Sesto San Giovanni e a Campobasso-Costa Masnaga si aggiunge infatti Dinamo-Fila Sandi: non c’è pace, in sostanza, per entrambe le squadre. Questo il brevissimo comunicato rilasciato dalla società giallonera a mezzo social: “In seguito ai contagi al virus Covid-19 che nei giorni scorsi hanno colpito entrambe le squadre, Dinamoe Fila Sansi sono accordate per rinviare a data da destinarsi l’incontro di A1 che era inizialmente in programma per domenica 9 gennaio“.: ancora tre rinvii in Serie A1, stasera si gioca solo Geas-Ragusa Al momento, per diverse ragioni, sono tante le partite ...