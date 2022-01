Basket, Eurolega 2021-2022: l’Olimpia Milano ritrova la massima competizione europea ospitando lo Zenit San Pietroburgo (Di giovedì 6 gennaio 2022) l’Olimpia Milano ritorna a calcare il palcoscenico dell’Eurolega. La squadra di coach Messina, infatti, attende al Forum lo Zenit San Pietroburgo (palla a due domani alle ore 20:30) nell’unico match confermato per la diciannovesima giornata della massima competizione continentale. Tutti le altre sfide in programma sono state annullate a causa dei numerosi casi di positività al COVID. L’Armani Exchange, come detto, non gioca un match al di fuori dei confini nazionali dal 16 dicembre 2021, quando venne battuta tra le mura amiche dal Real Madrid per 73-75. A seguito proprio di quella partita, oltre alla sconfitta sul campo, scoppiò il focolaio in casa Olimpia che costrinse i milanesi a saltare i due turni successivi in Eurolega (contro ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022)ritorna a calcare il palcoscenico dell’. La squadra di coach Messina, infatti, attende al Forum loSan(palla a due domani alle ore 20:30) nell’unico match confermato per la diciannovesima giornata dellacontinentale. Tutti le altre sfide in programma sono state annullate a causa dei numerosi casi di positività al COVID. L’Armani Exchange, come detto, non gioca un match al di fuori dei confini nazionali dal 16 dicembre, quando venne battuta tra le mura amiche dal Real Madrid per 73-75. A seguito proprio di quella partita, oltre alla sconfitta sul campo, scoppiò il focolaio in casa Olimpia che costrinse i milanesi a saltare i due turni successivi in(contro ...

Advertising

zazoomblog : Basket: cinque positivi nello Zenit San Pietroburgo che domani gioca con l’Olimpia Milano in Eurolega - #Basket:… - OA_Sport : Cinque positivi allo Zenit San Pietroburgo: a rischio il match di domani con l'Olimpia Milano? - Mattwittiamo : @J_Ramazzotti @LegaBasketA @RaiSport Mi sono sempre chiesto se questi personaggi, che dovrebbero lavorare per dare… - manubis85 : @FBiasin Rinviare si può, basta volerlo. Lo fa la Lega A1-A2 basket che ha calendari a volte peggiori del calcio av… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET EUROLEGA, RINVIATA PER COVID CSKA-BARCELLONA In calendario rimane solo AX Milano-Zenit #SkySport #SkyBasket… -