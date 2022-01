Bargiggia: “De Laurentiis ha chiamato il ministro Speranza. Figuraccia totale e imbarazzante” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Paolo Bargiggia rivela un retroscena su Aurelio De Laurentiis e la telefonata al ministro della Salute, Speranza. De Laurentiis ha autorizzato la squadra a partire per Torino dopo la lettura del dispositivo dell’Asl 1. Dopo essersi consultato con i suoi legali, ha compreso che non c’era “la forza maggiore”. Dunque ha dato il via libera. Poi tutto è andato per aria, dopo che è arrivato lo stop a Zielinski e agli altri due. Frenetiche le consultazioni con la Lega Calcio e nel frattempo la squadra attorno a mezzanotte si è sottoposta a un altro giro di tamponi il cui esito verrà comunicato solo questa mattina. L’ASL di Torino avrà l’ultima parola su Juventus-Napoli. Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale ha rivelato un retroscena legato al patron De Laurentiis: “Non ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Paolorivela un retroscena su Aurelio Dee la telefonata aldella Salute,. Deha autorizzato la squadra a partire per Torino dopo la lettura del dispositivo dell’Asl 1. Dopo essersi consultato con i suoi legali, ha compreso che non c’era “la forza maggiore”. Dunque ha dato il via libera. Poi tutto è andato per aria, dopo che è arrivato lo stop a Zielinski e agli altri due. Frenetiche le consultazioni con la Lega Calcio e nel frattempo la squadra attorno a mezzanotte si è sottoposta a un altro giro di tamponi il cui esito verrà comunicato solo questa mattina. L’ASL di Torino avrà l’ultima parola su Juventus-Napoli. Paolosul proprio sito ufficiale ha rivelato un retroscena legato al patron De: “Non ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… - napolipiucom : Bargiggia: 'De Laurentiis ha chiamato il ministro Speranza. Figuraccia totale e imbarazzante' #Bargiggia #napoli… - gilnar76 : Bargiggia rivela: “Mossa di De Laurentiis per bloccare il campionato” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - junews24com : Bargiggia attacca ADL: «Tentativo allucinante per salvare il Napoli» - FOTO - - Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… -