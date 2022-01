Barbara D’Urso: ecco cosa ha dichiarato su di lei (Di giovedì 6 gennaio 2022) Barbara D’Urso in una recente intervista ha spiegato cosa si augura per questo nuovo anno ecco cosa si aspetta la D’Urso per questo nuovo annoPer Barbara D’Urso il 2021 di certo non è stato semplice, almeno per quanto riguarda l’ambito lavorativo. La presentatrice Mediaset si è vista tagliare almeno due programmi, restando solo con la messa in onda di Pomeriggio 5. Un taglio sicuramente difficile da digerire dato che per anni è stata la regina indiscussa sia nei giorni feriali, che la domenica. Ma cosa ne sarà del suo futuro? cosa ha in mente la rete del biscione per lei in vista del nuovo palinsesto? L’augurio di Barbara D’Urso ai suoi ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 gennaio 2022)in una recente intervista ha spiegatosi augura per questo nuovo annosi aspetta laper questo nuovo annoPeril 2021 di certo non è stato semplice, almeno per quanto riguarda l’ambito lavorativo. La presentatrice Mediaset si è vista tagliare almeno due programmi, restando solo con la messa in onda di Pomeriggio 5. Un taglio sicuramente difficile da digerire dato che per anni è stata la regina indiscussa sia nei giorni feriali, che la domenica. Mane sarà del suo futuro?ha in mente la rete del biscione per lei in vista del nuovo palinsesto? L’augurio diai suoi ...

