Babbo Natale batte la Befana, più giocattoli venduti per il 25 dicembre (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Monica De Santis E alla fine anche la Befana è arrivata e come dice un vecchio detto tutte le feste si porta via. La Befana è da sempre la festa principalmente dedicata ai bambini. Per loro si acquistano calze ricche di dolci e giocattoli. E anche quest’anno nei negozi salernitani si è registrato un buon incremento delle vendite sia a livello di dolciumi che di giocattoli. Non ottimo, ma buono. Per fare un primo bilancio abbiamo chiesto a Caterina Greco, titolare di “Gioghi & giocattoli” con sede a Fratte, Salerno centro e Capaccio, di raccontarci com’è andata la vigilia dell’epifania… “Diciamo che questa Befana non è andata come ci aspettavamo. Credo che il problema adesso sia questa paura del contagio, però rispetto a questi ultimi due anni, non mi posso lamentare le vendite ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Monica De Santis E alla fine anche laè arrivata e come dice un vecchio detto tutte le feste si porta via. Laè da sempre la festa principalmente dedicata ai bambini. Per loro si acquistano calze ricche di dolci e. E anche quest’anno nei negozi salernitani si è registrato un buon incremento delle vendite sia a livello di dolciumi che di. Non ottimo, ma buono. Per fare un primo bilancio abbiamo chiesto a Caterina Greco, titolare di “Gioghi &” con sede a Fratte, Salerno centro e Capaccio, di raccontarci com’è andata la vigilia dell’epifania… “Diciamo che questanon è andata come ci aspettavamo. Credo che il problema adesso sia questa paura del contagio, però rispetto a questi ultimi due anni, non mi posso lamentare le vendite ...

Advertising

elio_vito : Hanno fatto una polemica strumentale sul Buon Natale, su Giuseppe e Maria, stravolgendo la dottrina cattolica, pers… - MikiTheUnicorn_ : RT @HuertDeAuteuil: Io a 7 anni: ORMAI SONO GRANDE, so che Babbo Natale e la Befana non esistono. SO CHE SIETE VOI @ Famiglia A COMPRARE I… - BakshDark : @silvia95643060 @attentiallup @Alex_aang00 No. Per loro Babbo Natale esiste SOLO e UNICAMENTE se lo dice Giulia, la 'DEA'... - mookiewi : RT @ziaiaia3: Per noi romani la Befana era Piazza Navona. Le mele rosse candite, il carbone, lo zucchero filato, giostre e luci. Era la fot… - benkanai : RT @ziaiaia3: Per noi romani la Befana era Piazza Navona. Le mele rosse candite, il carbone, lo zucchero filato, giostre e luci. Era la fot… -