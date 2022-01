Automotive | Castello Italia Spa diventa francese

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 gennaio 2022)Spa, società specializzata nell’estrusione di tubi e spirali in poliammide e poliuretano per i settorie automazione industriale, con sede a Casalmorano (Cremona), èta. Ad acquisire il controllo della società è stato il gruppoARaymond, che fa capo alla famiglia Raymond ed è leader mondiale nei raccordi speciali e componentistica varia per il settoree industriale. Lo riferisce IREFI, l’istituto bilaterale Francia. La societàna dall’agosto 2018 era controllata al 75% dal fondo Arcadia Small Cap II, che l’aveva acquisita da Chemical Project Holding Srl che ne aveva mantenuto il 25%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.