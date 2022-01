Australian Open, Djokovic saluta e manda baci dalla finestra (VIDEO) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic saluta e manda baci dalla finestra in attesa di scoprire il suo destino. Il campione serbo ha raggiunto l’Australia per partecipare agli Australian Open, in cui vige l’obbligo vaccinale e a cui è stato ammesso con un esenzione. Le autorità locali però sono intervenute e non convinte dei motivi dell’esenzione dal vaccino anti-Covid hanno bloccato il serbo. Djokovic ha trascorso la notte in aeroporto, senza telefono e lontano dal suo staff e in mattinata è stato rimandato a casa dalle autorità federali in quanto il suo visto è stato rigettato. I legali di Djokovic hanno subito fatto ricorso e l’Australia ha deciso di ritardare l’espulsione del numero uno del tennis mondiale. In alto le ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novakin attesa di scoprire il suo destino. Il campione serbo ha raggiunto l’Australia per partecipare agli, in cui vige l’obbligo vaccinale e a cui è stato ammesso con un esenzione. Le autorità locali però sono intervenute e non convinte dei motivi dell’esenzione dal vaccino anti-Covid hanno bloccato il serbo.ha trascorso la notte in aeroporto, senza telefono e lontano dal suo staff e in mattinata è stato rito a casa dalle autorità federali in quanto il suo visto è stato rigettato. I legali dihanno subito fatto ricorso e l’Australia ha deciso di ritardare l’espulsione del numero uno del tennis mondiale. In alto le ...

GuidoDeMartini : ??E’ rimasto sulle sue posizioni e non si è fatto sierare Ha sfidato il governo che gli impediva la partecipazione… - fanpage : ll governo federale ha fatto sapere di poter bloccare gli ingressi per gli arrivi internazionali dei non vaccinati,… - RobertoBurioni : C'è una crescente possibilità che Djokovic sia sul prossimo volo per la Serbia. Sia l'ambasciata serba che l'ambasc… - Luca99345175 : @stanzaselvaggia Mah, ricapitolando: danno a Djokovic un permesso speciale pur di fargli giocare l'Australian Open,… - ale_poggia : RT @GuidoDeMartini: ????COMPLIMENTI ALL’AUSTRALIA! CHE BLOCCANDO il N1 Novak Djokovic in aeroporto, dopo avergli concesso di partecipare agli… -