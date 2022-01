Auriemma risponde ad Allegri | “La matematica non è un opinione”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma risponde

napolipiu.com

a Pellegatti dopo Milan - Napoli. Il giornalista napoletano punge il collega tifoso dei rossoneri.PUNZECCHIA PELLEGATTI Il Napoli batte il Milan grazie ad un gol di Elmas. ......comprarti una borsa Gucci con quella miseria che ti do per pulire i cessi? E la cameriera... anzi; e l'attimo di abbocco dei due killer da parte della Reggiani e di Pina(qui una ...Anguissa risponde a un tifoso che lo accusa di avere la testa in Coppa d’Africa: «Non sono così». Tante le reazioni social all’inattesa sconfitta del Napoli contro lo Spezia… Leggi ...Sarebbe molto rischioso per il sindaco Adams affidare la guida della polizia a un capo selezionato più per “titoli” che per capacità. Finora i capi della polizia di New York erano sempre stati uomini.