Auguri Befana! Buona Epifania 2022: frasi, immagini e gif divertenti per WhatsApp e sms (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'Epifania è ormai alle porte e, anche se purtroppo - come dice il proverbio - tutte le feste si porta via, è comunque un ultimo giorno di festeggiamenti in cui ritrovarsi con parenti e amici e scambiarsi gli ultimi Auguri.... Leggi su europa.today (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'è ormai alle porte e, anche se purtroppo - come dice il proverbio - tutte le feste si porta via, è comunque un ultimo giorno di festeggiamenti in cui ritrovarsi con parenti e amici e scambiarsi gli ultimi....

Advertising

ludmyla2803 : Lo so che la #Befana è buona e che i doni che porta sono simboli di buon auspicio per l'anno appena iniziato, ma qu… - RobertoArduini1 : Per me la #befana è mia sorella che corre in camera da me per gridarmi 'svegliati, è passata' Mia madre che armeggi… - Rosa32783720 : RT @Scescio1: Auguri! #Epifania #Epifania2022 #Befana #Befana2022 #draghi #obbligoover50 #obbligo #salvini #lega @AndreaMarano11 #meloni #… - _darksaturn_ : RT @Hyunjin_Kiwi: Fate gli auguri a costui o stanotte la befana non vi porta la calza #BTWitsJAYBday - berardi225 : Green pass di draghi, auguri e figli verdi, buona befana , nella calzetta di draghi ci siete voi. -