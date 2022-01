Attivati 30 nuovi posti Covid a Macerata Feltria, l'operazione per decongestionare Marche Nord e l'ospedale di Urbino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Urbino La mano tesa parte da Macerata Feltria, arriva a Marche Nord e svuota anche l'ospedale di Urbino. Questo, almeno, è il piano. Da domani saranno Attivati 30 nuovi posti letto per post acuti ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 6 gennaio 2022)La mano tesa parte da, arriva ae svuota anche l'di. Questo, almeno, è il piano. Da domani saranno30letto per post acuti ...

Advertising

PantheonVerona : Sono stati attivati a Isola della Scala e Villafranca i due nuovi punti tampone dell'Ulss 9 scaligera. Una decision… - BJLiguria : Difficoltà per tamponi molecolari e tracciamenti, Toti: «Presto attivati due nuovi centri a Genova» -… - AlexMCM : Super Offerta di #MisterExcel?? ?? Attivati su Loginbet ?? Codice Promotore MISTEREXCEL ?? Su quello che perdi recu… - pietro46416056 : Zangrullo il 26/12 dichiara: 'Nessuna pressione in Lombardia' ma il 29 vengono attivati 78 nuovi posti in terapia i… - pietro46416056 : @azangrillo Nessuna pressione, ma vengono attivati 78 nuovi posti in terapia intensiva .... i casi sono due: o lei… -