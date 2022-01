ATP Cup 2022, Italia-Russia 1-0: Jannik Sinner piega con grinta Roman Safiullin a Sydney (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una vittoria di grinta e di determinazione. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) ha preso il via il confronto decisivo per la qualificazione alle semifinali di ATP Cup 2022 tra Italia e Russia del Gruppo B. Chi vincerà sarà parte del penultimo atto. Jannik Sinner (n.10 del mondo) si è imposto per 7-6 (6) 6-3 contro Roman Safiullin (n.167 del ranking) in 1 ora e 57 minuti di partita. Un match complicato per il nostro portacolori, non brillante come al solito da fondo al cospetto di un tennista in fiducia e autore di un’ottima prestazione. Tuttavia, Sinner si è dimostrato superiore nell’interpretare i momenti decisivi dell’incontro, regalando quindi il primo punto alla selezione guidata da Vincenzo Santopadre. ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una vittoria die di determinazione. Alla Ken Rosewall Arena di(Australia) ha preso il via il confronto decisivo per la qualificazione alle semifinali di ATP Cuptradel Gruppo B. Chi vincerà sarà parte del penultimo atto.(n.10 del mondo) si è imposto per 7-6 (6) 6-3 contro(n.167 del ranking) in 1 ora e 57 minuti di partita. Un match complicato per il nostro portacolori, non brillante come al solito da fondo al cospetto di un tennista in fiducia e autore di un’ottima prestazione. Tuttavia,si è dimostrato superiore nell’interpretare i momenti decisivi dell’incontro, regalando quindi il primo punto alla selezione guidata da Vincenzo Santopadre. ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo… - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - zizionice : RT @OA_Sport: #ATPCUP Con grinta e determinazione Jannik Sinner regala il primo punto all'Italia nella sfida contro la Russia a Sydney ht… - OA_Sport : #ATPCUP Con grinta e determinazione Jannik Sinner regala il primo punto all'Italia nella sfida contro la Russia a S… - pierecall : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo! ???? @… -