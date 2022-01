Assalto al Congresso americano | la commissione d’inchiesta tocca il giornalista Hannity

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Martedì sera l’offensiva pensata da Donald Trump in occasione del primo anniversario dell’attacco di massa al Campidoglio – 6 gennaio 2021 – per rubare la scena ai suoi oppositori si è sgonfiata. Doveva essere il momento del contrattacco, è finita con due sconfitte temporanee ma pesanti. I suoi consiglieri lo hanno convinto ad annullare la conferenza stampa che aveva convocato per oggi in Florida per sostenere, secondo le anticipazioni, che la folla che fece irruzione al Campidoglio un anno esatto fa stava reagendo in modo legittimo al furto delle elezioni. Sarebbe stata una svolta ufficiale a favore dei rivoltosi, non c’è stata. Considerate la coincidenza con il primo anniversario e la presenza di giornalisti – a differenza di quanto succede nei comizi avrebbero potuto incalzare Trump in diretta – i suoi consiglieri sono riusciti a far annullare la conferenza stampa con un pretesto ...