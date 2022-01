Assalto a Capitol Hill | un anno dopo Trump fa ancora presa E l’opinione pubblica è spaccata

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 6 gennaio 2021 migliaia di facinorosi sostenitori dell’allora presidente Donald, da lui sobillati, diedero l’al Congresso degli Stati Uniti, cercando d’impedire a senatori e deputati di certificare la vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali del 3 novembre: cinque le vittime, fra cui un agente. Un, l’81% dei siti che contribuirono ad alimentare la sommossa e ad innescare ladel Campidoglio di Washington continua a diffondere notizie false sulle elezioni ‘truccate’; e continua ad essere foraggiato con decine di milioni di dollari dalla pubblicità programmata d’aziende incuranti di chi finanziano. Se è vero che “i maggiori nemici della democrazia sono le menzogne e la stupidità” – copyright Emmanuel Macron in un’intervista a Le Parisien -, almeno lato menzogne ...

Un anno fa, l'assalto a Capitol Hill, 5 morti. Il momento più grave dell'assalto populista alle istituzioni

... Jen Psaki, sul discorso che terrà oggi il Presidente Joe Biden in cui, scrivono i giornali Usa, denuncerà le responsabilità di Donald Trump nell'Hill del 6 gennaio 2021. Gli Stati ...A rafforzare la sua posizione inoltre c'è proprio l'episodio dell'Hill del 6 gennaio, che sarà ricordato dai discorsi del presidente Biden e dalla vice Harris. Stando alle fonti ...Il procuratore generale USA dichiara che non si faranno sconti di pena per i responsabili dell'attacco di un anno fa al Campidoglio statunitense; Biden sembra timoroso di attaccare frontalmente Trump ...La società americana è più polarizzata che mai e l’estrema destra più aggressiva e attiva che mai. Un anno dopo l’assalto a Capitol Hill: la destra è ancora pronta a difendere il privilegio bianco Un ...