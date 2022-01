Asma grave, bambini curati con Dupilumab non finiscono più in ospedale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una buona notizia per i bambini con Asma grave che non rispondono alle attuali terapie: l’uso di un farmaco (Dupilumab), già utilizzato nel trattamento della dermatite atopica e dell’Asma negli adulti, riduce drasticamente i sintomi e gli accessi ospedalieri. I risultati dello studio multicentrico internazionale, a cui ha partecipato l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. L’Asma è la malattia cronica più comune nei bambini. La severità dell’Asma viene valutata in base alle caratteristiche dei sintomi, ai trattamenti necessari per controllarli e alla presenza di riacutizzazioni. Il trattamento dell’Asma severo necessita l’associazione di più farmaci e, spesso, a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una buona notizia per iconche non rispondono alle attuali terapie: l’uso di un farmaco (), già utilizzato nel trattamento della dermatite atopica e dell’negli adulti, riduce drasticamente i sintomi e gli accessi ospedalieri. I risultati dello studio multicentrico internazionale, a cui ha partecipato l’Pediatrico Bambino Gesù, sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. L’è la malattia cronica più comune nei. La severità dell’viene valutata in base alle caratteristiche dei sintomi, ai trattamenti necessari per controllarli e alla presenza di riacutizzazioni. Il trattamento dell’severo necessita l’associazione di più farmaci e, spesso, a ...

