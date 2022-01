Asl Napoli 2, il direttore tuona: «La Lega sospenda il campionato» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il direttore dell’Asl 2 di Napoli ha invocato la sospensione del campionato a poche ore dalla sfida tra gli azzurri e la Juve La Lega deve sospendere campionato per 15 giorni». Ad invocare lo stop della Serie A per due settimane è Antonio D’Amore, direttore dell’Asl 2 di Napoli, a poche ore dalla sfida tra gli azzurri e la Juve. Le dichiarazioni a Radio Marte. STOP AL campionato – «I giocatori professionisti di Serie A hanno l’obbligo della terza vaccinazione. Perché i 3 del Napoli non si sono vaccinati? Non saprei, non è nostra competenza. Questa è la stessa situazione di Djokovic: non è vaccinato, c’è un regolamento sanitario in Australia e quindi non partecipa agli Australian Open. Se noi in Italia avessimo una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildell’Asl 2 diha invocato la sospensione dela poche ore dalla sfida tra gli azzurri e la Juve Ladeve sospendereper 15 giorni». Ad invocare lo stop della Serie A per due settimane è Antonio D’Amore,dell’Asl 2 di, a poche ore dalla sfida tra gli azzurri e la Juve. Le dichiarazioni a Radio Marte. STOP AL– «I giocatori professionisti di Serie A hanno l’obbligo della terza vaccinazione. Perché i 3 delnon si sono vaccinati? Non saprei, non è nostra competenza. Questa è la stessa situazione di Djokovic: non è vaccinato, c’è un regolamento sanitario in Australia e quindi non partecipa agli Australian Open. Se noi in Italia avessimo una ...

