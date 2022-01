Ascolti tv 5 gennaio 2022 | “Heidi” stacca “Caduta Libera Campionissimi” Tributo a “Caro Battiato” Brindisi precede lo speciale di Giletti

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 6 gennaio 2022)Tv al top: Tg1 a 5,577 milioni e 25,3%. I Soliti Ignoti a 4,7 milioni e 19,9%. L’Eredità 4,8 milioni e 24,1%. Mercoledì televisivo con vista Epifania ancora festivo e pandemico – con nuove regole su green pass e vaccini in definizione per tutto il pomeriggio – quello del 5. Si spiegano anche così i risultati di audience migliori della media di alcuni programmi, a cominciare da Tg2 Post, Controcorrente e In Onda in access prime time e poi Zona Bianca. In prima serata Rai1 ha trasmesso un nuovo passaggio di(con Bruno Ganz nei panni del nonno) contro la versione di prima serata disu Canale 5. Rai Tre ha trasmesso, con gli ‘appunti’ di Pif a integrare il concerto evento dell’Arena Verona dedicato all’artista nato a ...