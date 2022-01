Arriva il freddo | nel weekend neve anche lungo le coste

(Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Con il giorno dell'Epifania è iniziata una fase decisamente invernale sull'Italia. Venti via via più freddi soffieranno su tutte le regioni mentre una perturbazione riporterà forti precipitazioni su molte zone. Nelle prossime ore il maltempo che ha imperversato al Nordest mercoledì 5 si sposterà, attenuato, sulle regioni centrali e localmenteal Sud con precipitazioni sparse, debolmente nevose fino in collina,in Sardegna. Successivamente e fino a sabato 8 il tempo migliorerà al Centro-Nord con sole prevalente, mentre le piogge riguarderanno soltanto le regioni meridionali, Campania esclusa. I venti freddi faranno crollare le temperature sia diurne (solo 4 gradi al Nord e sotto i 10 al Centro) e notturne (ampiamente sottozero al Settentrione e vicinissime allo zero al Centro). Da domenica il tempo subirà un altro brutto colpo; una ...

Gli appassionati di piante e di fiori quando l'inverno si ingegnano per mettere al riparo le amiche verdi che temono il freddo. Dopo averle coperte con teli in tessuto non tessuto o riparate in casa il giardino e il balcone appariranno ...PIOGGIA e NEVE nelle prossime ore Si torna a colorare d'Inverno una parte del nostro Paese dove proprio sulla calza della Befana hanno ripreso a cadere la neve e la pioggia. L'atmosfera infatti sta su ...A causa di una perturbazione atlantica, l'inverno si farà di nuovo sentire dopo la parentesi quasi primaverile durante le festività ...