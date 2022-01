Archive 81 - Universi alternativi | il trailer della nuova serie in arrivo su Netflix

(Di giovedì 6 gennaio 2022)ha condiviso online il81 -, inin streaming il 14 gennaio.81 -è lainil 14 gennaio e ilregala le prime sequenze del progetto dall'atmosfera misteriosa e non priva di qualche brivido. Nel video si vede cosa accade quando un archivista riceve il compito di provare a restaurare delle videocassette rimaste danneggiate in un incendio negli anni '90. Il protagonista si ritrova così a vivere delle misteriose esperienze seguendo quanto accaduto in passato a una regista che è ...

James Wan ha prodotto attraverso la sua Atomic Monster una nuova serie horror destinata a Netflix. Ecco il trailer di81 -......(stagione 2) - dal 7 gennaio Undercover (stagione 3) - dal 10 gennaio Cheerleader (stagione 2 - dal docuserie) - dal 12 gennaio The Journalist (stagione 1) - dal 13 gennaio81 - dal...Buona lettura! SERIE TV REBELDE THE JOURNALIST ARCHIVE 81 - UNIVERSI ALTERNATIVI THE HOUSE TOO HOT TOO HANDLE S3 EL MARGINAL VIAGGI PRELIBATI: MESSICO OZARK S4 NEYMAR: IL CAOS PERFETTO THE ORBITAL CHI ...