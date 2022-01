Anna Maria Franzoni, la notizia choc all’improvviso: la conferma è appena arrivata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anna Maria Franzoni e il marito sono tornati nella villa dove fu ucciso il figlio Samuele nel 2002. Tre giorni di vacanza per festeggiare il Capodanno, poi di nuovo a casa tra le montagne dell’Appennino. La chiamavano «la bimba». E la bimba è tornata. Vent’anni dopo nella stessa casa. Ha preso il sole accanto al marito, è stata seduta al caldo del camino. Dal giardino hanno sparato fuochi d’artificio nel cielo, la notte di Capodanno. AnnaMaria Franzoni e Stefano Lorenzi hanno trascorso tre giorni nella villetta di Cogne in frazione Montroz, la numero 4, la casa più famosa nella tragica galleria dei delitti italiani. Una presenza discreta anche se nella piccola Cogne la voce è corsa rapidamente. Anche perché non è la prima volta che accade. Altre volte la coppia è tornata a ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 gennaio 2022)e il marito sono tornati nella villa dove fu ucciso il figlio Samuele nel 2002. Tre giorni di vacanza per festeggiare il Capodanno, poi di nuovo a casa tra le montagne dell’Appennino. La chiamavano «la bimba». E la bimba è tornata. Vent’anni dopo nella stessa casa. Ha preso il sole accanto al marito, è stata seduta al caldo del camino. Dal giardino hanno sparato fuochi d’artificio nel cielo, la notte di Capodanno.e Stefano Lorenzi hanno trascorso tre giorni nella villetta di Cogne in frazione Montroz, la numero 4, la casa più famosa nella tragica galleria dei delitti italiani. Una presenza discreta anche se nella piccola Cogne la voce è corsa rapidamente. Anche perché non è la prima volta che accade. Altre volte la coppia è tornata a ...

