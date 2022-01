Anche Il Corriere contro Katia Ricciarelli al GF Vip: “Uscite orrende e inaccettabili per una TV generalista” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anche Renato Franco, storica e pungente penna de Il Corriere della Sera, si è scagliato contro il comportamento diseducativo di Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip. Anche i giornalisti contro Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli, le Uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità sono inaccettabili sulla tv generalista. –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 gennaio 2022)Renato Franco, storica e pungente penna de Ildella Sera, si è scagliatoil comportamento diseducativo di, concorrente del Grande Fratello Vip.i giornalistial Grande Fratello Vip, lee razziste su gay, disabili e omosessualità sonosulla tv. –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

