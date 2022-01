Amici Speciali, The Kolors si ritirano dalla finale. Ecco il motivo (Di giovedì 6 gennaio 2022) I The Kolors non sono più i finalisti di Amici Speciali: ad annunciarlo è Stash che ha svelato la scelta della band di rinunciare al posto nella trasmissione di Maria De Filippi. Il gruppo aveva conquistato un posto per la finale, ma in seguito a una lunga riflessione ha cambiato idea. “Comunicazione ufficiale! I The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti” View this post on Instagram Gli ultimi finalisti di #AmiciSpeciali con TIM insieme per l’Italia sono i THE Kolors!!! GRANDIII A post shared by Amici Official (@Amiciufficiale) on May 29, 2020 at 4:16pm PDT “Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, rivela il cantante, sin da subito, sin dal ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022) I Thenon sono più i finalisti di: ad annunciarlo è Stash che ha svelato la scelta della band di rinunciare al posto nella trasmissione di Maria De Filippi. Il gruppo aveva conquistato un posto per la, ma in seguito a una lunga riflessione ha cambiato idea. “Comunicazione ufficiale! I Therinunciano al loro posto da finalisti” View this post on Instagram Gli ultimi finalisti di #con TIM insieme per l’Italia sono i THE!!! GRANDIII A post shared byOfficial (@ufficiale) on May 29, 2020 at 4:16pm PDT “Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, rivela il cantante, sin da subito, sin dal ...

