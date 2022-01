Altra tegola per la Roma: Mou senza difesa contro la Juventus (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Roma perde un altro elemento: espulso Mancini nella sfida contro il Milan e salterà la sfida contro la Juventus Altra tegola per la Roma di Mourinho. Nel finale della sfida contro il Milan è arrivato il secondo cartellino giallo per Gianluca Mancini. Espulsione che costa cara per il centrale difensivo che salterà la sfida contro la Juventus. Dunque dopo Karsdorp anche Mancini non ci sarà domenica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Laperde un altro elemento: espulso Mancini nella sfidail Milan e salterà la sfidalaper ladi Mourinho. Nel finale della sfidail Milan è arrivato il secondo cartellino giallo per Gianluca Mancini. Espulsione che costa cara per il centrale difensivo che salterà la sfidala. Dunque dopo Karsdorp anche Mancini non ci sarà domenica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

